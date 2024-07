"Che Thuram abbia qualche problema di precisione davanti alla porta lo si è visto anche in Italia. Nell'Inter 2023-24 ha realizzato 15 gol, 13 dei quali in campionato, uno in Champions e uno in Supercoppa italiana, ma ne ha mancati diversi, in primis quello sciupato a Madrid contro l'Atletico, errore cruciale per la qualificazione. A volte sbaglia perché pensa troppo, a volte perché troppo istintivo. Deve trovare una misura, diventare più freddo e razionale. Nella Francia, il suo bilancio volge al negativo: in 23 presenze, appena due reti contro Irlanda e Gibilterra, non proprio avversari di primo piano".