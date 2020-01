Inter, si accende asse di mercato clamoroso: a partire potrebbero essere due nomi a sorpresa

Sono tante le voci che parlano di un asse di mercato in evoluzione tra Inter e Milan. Dopo la Gazzetta dello Sport, che ha più volte spinto sull’ipotesi di uno scambio Politano-Kessié, ecco il Corriere dello Sport. In particolare, secondo il quotidiano, sul tavolo, in ottica rossonera, ci sarebbero i nomi di Vecino e Gagliardini:

“… L’Inter (per Giroud, ndr) non ha fretta perché prima deve definire la posizione di Politano, sempre nel mirino del Milan che pensa anche a uno tra Vecino e Gagliardini. Marotta e Ausilio viceversa sono interessati a Kessie che però ieri era titolare. In settimana summit tra i due club. Se Politano farà immediatamente le valige, accelerata per Giroud“.

(Fonte: Corriere dello Sport)