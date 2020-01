Sky – La Premier tenta l’Inter: Everton su Vecino, West Ham su Gagliardini. I giocatori…

L’Inter sta facendo spese in Premier League, ma anche sul fronte uscite i nerazzurri rafforzano il filo diretto con il campionato inglese. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, da alcuni club d’oltremanica sarebbero arrivate delle richieste per alcuni giocatori nerazzurri. In particolare, l’Everton di Ancelotti avrebbe bussato alla porta dell’Inter per Matias Vecino (possibile contropartita per il Tottenham nell’affare Eriksen) che, però, non sarebbe poi così convinto di lasciare Milano per i Toffees; ma una richiesta sarebbe arrivata anche dal West Ham per Roberto Gagliardini. Anche questo caso, da parte del giocatore non sarebbero arrivate particolari aperture alla destinazione.

(Fonte: Sky Sport)