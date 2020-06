Serie A in chiaro e proroga dei contratti in scadenza: in corso l’assemblea di Lega. E gli highlights…

La possibilità di trasmettere alcune partite in chiaro è il tema caldo dell’assemblea della Lega Serie A, in corso all’antivigilia della ripresa del campionato dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus. All’ordine del giorno della riunione in videoconferenza c’è infatti la riduzione degli embarghi degli highlights e la fattibilità della trasmissione in chiaro di due gare per giornata. In agenda c’è anche il protocollo d’intesa Figc sull’estensione dei tesseramenti oltre il 30 giugno.

(ANSA)