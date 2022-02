Sky – I numeri degli assist da centrocampo e dalle fasce: così segna l’Inter

Barella contro il Liverpool non ci sarà e sarà Vidal a sostituirlo. Da Skysport arriva l'analisi sui numeri degli assist che mostrano come segna la squadra di Inzaghi

Eva A. Provenzano

L'Inter senza Barellaperde gli assist, la forza di spingere a centrocampo, costruire e riempire l'area. Contro il Liverpool ci sarà Vidal a sostituirlo ma senza di lui anche i numeri degli assist dei centrocampisti si abbassano. Ne ha fatti 7 nel campionato italiano ma zero in Champions. Quando la squadra nerazzurra segna molti cross arrivano appunto dai centrocampisti: zero quelli dati in CL da Calhanoglu, 8 in campionato.

Vidal in Serie A ha fornito un assist ma ne ha fornito due in Champions e la speranza è che contro il Liverpool possa ripetersi. Brozovic quest'anno ha finora servito due assist, uno in Italia e l'altro in Europa. In totale i centrocampisti che giocheranno questa sera hanno fornito finora 13 cross vincenti (sono venti con quelli di Barella).

Di più rispetto a quanto fatto finora dai due esterni, Perisic e Dumfries che però in due hanno fornito sei assist totali: l'olandese ne ha fatti 3 in Serie A e uno in CL quindi ne conta 4 in questa stagione. Ivan ne ha forniti 1 in campionato e 1 in Champions. Così segna la squadra nerazzurra, spiega Skysport, come si vede nella tabella.

(Fonte: SS24)