Inter, l’assalto alla vetta in due step. Col Verona i titolarissimi, poi rotazioni

Dopo la vittoria sofferta in casa della Juve, l'Inter è pronta e carica per proseguire il cammino alla rincorsa dello scudetto. Inzaghi potrà contare su un De Vrij in più, ma dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro.

"L’assalto al vertice - e allo scudetto della seconda stella - è stato pensato in due step. Nella prossima partita contro il Verona, Inzaghi si affiderà ai suoi titolarissimi (al netto della squalifica di Lautaro) per non lasciare nulla di intentato e sperare di sfruttare eventuali sbandamenti di Milan e Napoli, poi sarà l’ora delle rotazioni programmate, studiate a tavolino a seconda dell’avversario e della condizione degli uomini. In fondo la rosa è stata pensata proprio per questo: uscire dalla logica di una formazione tipo e garantire a Inzaghi forze fresche e di livello anche durante i periodi più intensi, da tre partite a settimana, per puntare al massimo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.