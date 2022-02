Inter, Assogna: “Lukaku, Hakimi via: alla fine paghi sempre. Dzeko…”

Il giornalista ha parlato della fase di stanca che i nerazzurri di Inzaghi stanno vivendo e di come certi addii abbiano cambiato l'Inter

Paolo Assogna, giornalista di Skysport, ha analizzato il momento dell'Inter a pochi giorni dalla semifinale di andata del derby contro il Milan in Coppa Italia. "Contro il Liverpool per 75 minuti la squadra aveva fatto una bella impressione, aveva mantenuto il ritmo di una delle migliori squadre di Premier. Ma poi nelle altre gare si sono visti tanti uomini tutti insieme e fuori forma. Bisognerebbe capire se è stato fatto un richiamo fisico che ha imballato la squadra oppure no", ha sottolineato.

È uno che dà respiro ad una squadra. Se parte lui e prendi uno dell'età di Dzeko, ad un certo costo, non puoi avere lo stesso risultato. Credevo che con le cinque sostituzioni si arrivasse meglio alla Primavera, ma vedo che in Serie A non si risolve questo problema della stanchezza. Si dovrebbe ridurre la Serie A a 18 squadre, arrivano stremate. Le partenze di Lukaku, Hakimi e Conte hanno messo in dubbio delle certezze. Dumfries sta facendo un buon campionato, Dzeko in qualche occasione ha sostituito il belga. Ma quando ti partono calciatori così alla fine lo paghi sempre.