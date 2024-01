Assogna: “Inter tra le più belle e forti d’Europa. Inzaghi bravo in questo”

Le parole del giornalista: "E' la squadra migliore, per me ripeto è una delle più belle e più forti d'Europa: non c'è casualità della finale dell'anno scorso e della leadership in Serie A"

Intervenuto negli studi di Sky, Paolo Assogna, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter è una delle squadre più belle d'Europa. L'ho vista imballata col Verona, ho immaginato ci fosse qualche richiamo fisico. Ed è così perché con Monza e Lazio è stata esplosiva e meravigliosa da vedere. E' la squadra migliore, per me ripeto è una delle più belle e più forti d'Europa: non c'è casualità della finale dell'anno scorso e della leadership in Serie A. Non è mai facile tenere tanti giocatori sempre insieme, non sottovaluterei il lavoro di Inzaghi: c'è sempre qualche ostacolo nella gestione della motivazione di chi gioca bene, lui è molto bravo".