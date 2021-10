Assogna: “Perisic seconda punta? Può farlo. I gol fatti in carriera…”

Le parole del giornalista negli studi di Sky Sport a proposito delle scelte di Inzaghi per l'attacco nerazzurro

Paolo Assogna, presente negli studi di Sky, ha commentato le scelte di formazione di Simone Inzaghi per Lazio-Inter di oggi. Sulla chance dal 1' per Perisic al fianco di Dzeko: "Poche ore di riposo e il fuso orario per Lautaro. Poi Perisic ha caratteristiche per fare la seconda punta, con modalità e contenuti tecnici differenti. Per una parte di gara Perisic può farlo, credo che rispetto alle sue potenzialità abbia fatto pochi gol".