Non solo Bisseck: 5 scommesse in difesa per l’asta al fantacalcio da provare a prendere

MIRANDA - È stato anche nel mirino del Milan, alla fine lo ha preso il Bologna per la fascia sinistra e parte in pole su Lykogiannis, con cui ci sarà alternanza. È una scommessa interessante, anche qualcosa in più: classe 2000 ha totalizzato 167 partite, con 10 gol e 20 assist all'attivo e può essere un profilo da seguire. Italiano chiede molti cross agli esterni. Ha giocato (e vinto) l'Olimpiade, saltando le amichevoli e non andando così molto in hype.

ZORTEA - È arrivato al Cagliari ed è un titolare quasi sicuro con Nicola, è solo partito con un piccolo infortunio. Si tratta di una possibile sorpresa low cost molto interessante dopo i 2 gol e 5 assist in 19 partite a voto col Frosinone. Super fanta-media nella scorsa stagione, vuole ripetersi.

GASPAR - È arrivato al Lecce per sostituire Pongracic e rinforzare la difesa di Gotti, è un centrale di piede destro classe 1997, alto 1,93 m e molto forte fisicamente e sulle palle alte (specialmente negli anticipi). Giocherà al centro del reparto accanto a Baschirotto, sarà quindi titolare. È partito bene con un gol in Coppa Italia, anche se in hype si prende ancora a poco.

BISSECK - Rispetto gli altri giocatori andrà meno volte a voto, è più un jolly. 2 gol e 1 assist in 11 partite a voto l'anno scorso, quest'anno però possono aumentare le presenze da vice Pavard sul centro-destra. Se siete coperti in difesa può essere un buon acquisto perché è molto da bonus, può fare gol ma anche assist. Si è visto anche in preseason, dove è stato probabilmente il migliore dell'Inter.