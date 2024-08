I ballottaggi: In porta Sommer parte avanti a Martinez. I due ballottaggi aperti sono Acerbi-de Vrij (il primo in pole, ma ci sarà turnover) e Dumfries-Darmian. Bisseck vice Pavard, Carlos Augusto vice sia di Bastoni che di Dimarco al momento. Frattesi e Zielinski per far riposare Barella e Mkhitaryan, mentre davanti Taremi è l'alternativa a Thuram e Lautaro.