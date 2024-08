Occhio ai rigoristi per il fantacalcio. Sono molto importanti in chiave asta, ecco la nuova gerarchia dell'Inter secondo il sito SOS Fanta

Occhio ai rigoristi per il fantacalcio . Sono molto importanti in chiave asta, ecco la nuova gerarchia dell' Inter secondo il sito SOS Fanta per la nuova stagione, ormai sempre più vicina.

"Lo specialista assoluto di casa Inter sui rigori è Hakan Calhanoglu. 40 su 44 in carriera, numeri impressionanti, in nerazzurro non ne ha mai sbagliato uno finora. Se in campo, calcia lui e non c'è alcun dubbio.