Atalanta, primo allenamento in vista dell’Inter: ancora out Hateboer

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornata a lavorare e inizia preparare la trasferta di San Siro contro l'Inter, in programma lunedì

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Gasperini, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la gara della 26ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma lunedì a Milano con l’Inter. La squadra si è allenata divisa in due gruppi con carichi di lavoro diversi in base al minutaggio nella partita col Crotone. A parte Šutalo, terapie e palestra per Hateboer.