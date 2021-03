Bucchioni: “Inter agli arabi? Pecunia non olet. Anche la Juve per anni…”

Negli ultimi giorni si è fatta strada l'ipotesi di cessione di una parte delle quote nerazzurre al fondo arabo Pif

Di questo ha parlato Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW: "L’interesse per la società nerazzurra del fondo arabo Pif della famiglia reale saudita, ha suscitato immediate reazioni per molti versi incomprensibili. L’Arabia, infatti, intrattiene affari ad altissimo livello in tutto il mondo, a cominciare da nazioni come gli Stati Uniti. Ma anche con il nostro Paese. Dal punto di vista morale si possono fare mille considerazioni tutte valide e giustificate, ma l’economia guarda ad altro e come si diceva un tempo con cinismo e spregiudicatezza, “pecunia non olet”. Nel calcio poi, vorrei ricordare, che la Libia di Gheddafi negli anni ottanta diventò azionista della Juventus e restò main sponsor sulla maglia per diverso tempo. Di cosa ci scandalizziamo?".