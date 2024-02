Il centrocampista olandese presenta così il match in programma mercoledi sera contro i nerazzurri di Inzaghi

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali bergamaschi al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Milan: "L'Inter? Dobbiamo ricaricare le energie e preparare bene la partita. Sarà dura, l'Inter è la squadra migliore in assoluto: ce la giochiamo, se battagliamo come oggi (ieri contro il Milan, ndr) abbiamo possibilità".