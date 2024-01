Serie A, Atalanta-Frosinone 5-0: bergamaschi a un punto dal quarto posto

Si chiude con una goleada la ara del lunedì della ventesima giornata di Serie A: l'Atalanta travolge il Frosinone con un 5-0 che non ammette repliche e si porta a un solo punto dalla Fiorentina quarta in classifica. Partita in discesa fin dai primi minuti: Koopmeiners sblocca l'incontro su calcio di rigore, Ederson raddoppia, De Ketelaere cala il tris prima del quarto d'ora. Nella ripresa è pura accademia: Zappacosta firma il poker, nel finale ci pensa Holm a chiudere i conti.