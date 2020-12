Atalanta, Gosens positivo al Covid-19. Con l’Udinese non convocati Gomez e Ilicic

Nuovo caso di positivita’ al Covid tra i giocatori dell’Atalanta. La squadra bergamasca ha infatti comunicato che “in seguito ai test effettuati ieri, venerdi’ 4 dicembre, Robin Gosens e’ risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una positivita’ a bassa carica virale. Il calciatore e’ stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra e’ stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La societa’ ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorita’ per le procedure correlate”. Non convocati per la partita contro l’Udinese anche il ‘Papu’ Gomez e Ilicic.