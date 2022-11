Dzeko: “Non penso alla riconferma, ma a dare tutto per l’Inter. Il Napoli…”

Doppietta contro l'Atalanta, una delle sue avversarie preferite. Edin Dzeko, tra i protagonisti assoluti dell'ultima vittoria dell'Inter del 2022, alla fine della gara dello Gewiss Stadium, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del bosniaco: «Hanno aperto loro le marcature segnando su calcio d'angolo come non deve succedere, ma è il calcio. Ma a parte i primi venti minuti abbiamo fatto bene. Più anziano o più esperienza? Esperienza sì. Gli anni sono lì, passano per tutti. Ma fino a che posso voglio dare tutto per l'Inter. Quando stai facendo gol vuoi continuare ma la sosta arriva nel momento giusto. Sarà importante poi a gennaio dare tutto».