Dzeko, l’Atalanta è la sua avversaria preferita: nove i gol segnati ai bergamaschi

Doppietta per il bosniaco che alla sua 250esima presenza ha fatto del club bergamasco la squadra a cui ha segnato di più in Serie A

Sesto gol in Serie A in questa stagione, Edin Dzeko ha prima pareggiato i conti con l'Atalanta dopo il rigore segnato da Zapata e ha poi ribaltato la partita mettendo a segno la rete del momentaneo due a uno per la formazione di Inzaghi.