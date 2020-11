TS – Atalanta-Inter, duello a distanza Gomez-Barella: punti fermi per Gasp e Conte

Gomez e Barella saranno sicuramente tra i protagonisti di Atalanta-Inter di oggi. TuttoSport ha dedicato ai due un focus per sottolineare l’importanza che hanno per i rispettivi allenatori. Insieme, formerebbero il centrocampista perfetto. Scherzano i colleghi: “Si chiamasse Gorella, fatta eccezione per l’altezza (non una peculiarità di entrambi) sarebbe il centrocampista più completo del campionato. La classe del Papu più i polmoni di Nicolò. Corsa, senso tattico, propensione al gol e leadership, quanto meglio potrebbe chiedere qualsiasi allenatore. Crasi buona solo come divertissement, ciò non toglie che il duello a distanza tra Gomez e Barella sia il tema portante del match scudetto tra Atalanta e Inter”.

Già così, sono imprescindibili per Atalanta e Inter: “Per caratteristiche, incarnano alla perfezione quanto Gasperini e Conte vogliono da un loro giocatore. Il Papu – non a caso – è sempre stato titolare nelle prime nove partite di stagione (anche per questo, ultimamente, è apparso meno brillante rispetto ai suoi standard), capitano e icona dell’Atalanta. Barella invece è il segno della novità che vuole dare Conte all’Inter, un’attitudine più internazionale nell’interpretare le partite dove il gioco dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, almeno finora) coniugarsi ai risultati”.