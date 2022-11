Atalanta-Inter: il dato ufficiale su spettatori e incasso

Quasi esaurito lo Stadium Gewiss di Bergamo per la sfida tra Atalanta e Inter. La capienza dell'impianto sportivo si attesta attorno ai 21 mila tifosi e per la gara contro la formazione di Inzaghi sono arrivati in tribuna 19.353 spettatori. Reso noto anche il totale dell'incasso: 566.257 mila euro.