“Atalanta e Inter: via allo sprint per il 2° posto”. E’ questo il titolo del box concesso da Tuttosport a Inter e Atalanta nella prima pagina di martedì 28 luglio 2020. “Stasera contro Parma e Napoli”, il commento del quotidiano in merito ai due anticipi della 37° giornata di campionato. La copertina, invece, è dedicata al mercato della Juventus che va a caccia del decimo scudetto consecutivo.