TS – Atalanta-Inter il meglio che la Serie A possa offrire. “Scudetto? Per Inzaghi…”

Trasferta difficile per l'Inter di Inzaghi, attesa dal match contro l'Atalanta: la Dea ha chiuso il 2021 con 100 gol segnati

"Notte show a Bergamo (con vista scudetto). La sfida tra Atalanta e Inter è quanto di meglio può offrire oggi il nostro calcio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla grande sfida tra Atalanta e Inter di questa sera. I milanesi hanno segnato 104 gol nel 2021, l'Atalanta 100, a testimoniare come entrambe siano macchine da gol e punti.

"Nel calderone scudetto va obbligatoriamente messo pure Stefano Pioli ma, comunque finisca il campionato, certamente si avrà un allenatore che per la prima volta potrà fregiarsi per la prima volta del titolo di campione d’Italia", rimarca Tuttosport che, sul tecnico interista, aggiunge:

"Per Inzaghi sarebbe la consacrazione, dopo gli anni di gavetta alla Lazio. Uno scudetto comunque storico perché, oltre a essere quello della seconda stella per l’Inter, avrebbe radici nell’estate più tormentata degli ultimi anni con l’uscita di scena (sbattendo la porta, non va mai dimenticato) di Antonio Conte, le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku ma pure il dramma vissuto da Christian Eriksen, che - al netto di quanto stia facendo Hakan Calhanoglu (stasera al rientro pure in campionato) - ci sarebbe stato proprio bene nell’intelaiatura di Inzaghi; allenatore che, come insegna la parabola di Luiz Alberto e pure il fresco boom del turco, sa esaltare i trequartisti nel ruolo di mezzali".