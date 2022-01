Tensione Dybala, la Joya segna e manda un messaggio alla Juve. Marotta in agguato

L'argentino va in gol contro l'Udinese e guarda polemicamente in tribuna, l'Inter aspetta di capire se rinnoverà o meno

La telenovela tra Dybala e la Juve prosegue e andrà avanti ancora per molto. In mezzo c'è anche l'Inter che aspetta di capire per poi piazzare la mossa decisiva.

"Il messaggio, silente, è chiaro: Dybala è infastidito dalla riapertura del caso rinnovo. Ma non vuole rovesciare tavoli o pensare a soluzioni alternative, non ancora, nonostante le chiamate arrivate dall’Inter. Segna e guarda, a sottolineare i suoi meriti e i suoi crediti. La questione avrà altri mesi caldi. Dopo l’accordo di ottobre la firma non è arrivata immediatamente per problemi tecnici, burocratici, anche legati al suo agente Antun, poi quando a dicembre la Juve ha chiesto di rimandare i discorsi a fine febbraio ha abbozzato, commentando anche: «Il club in questo momento ha altre questioni, non c’è fretta». Ora però, anche dopo un altro paio di stop per infortunio la società vuole ridiscutere i termini (la lunghezza o l’entità dell’ingaggio) e manda messaggi pubblici attraverso il suo a.d. Arrivabene nel nuovo management svolge la parte del “duro”, ruolo necessario, forse giustificato, da una situazione di bilancio complessa e da un mandato della proprietà. La tensione, insomma, c’è. E altre squadre stanno pensando di inserirsi, in questo contesto. L’Inter è l’opzione che fa più rumore: l’interesse di Marotta è noto, il derby d’Italia di mercato è sempre ad alto voltaggio", spiega il quotidiano.