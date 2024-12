Il motivo è spiegato in un comunicato della Curva che recita: "Inutile ribadire i motivi per cui ci schieriamo senza esitazione contro l'ennesimo prodotto del calcio moderno. Inutile sottolineare l'incoerenza di un sistema che in Italia solo quest'anno ci ha imposto restrizioni in 7 trasferte su 10 (Inter compresa) ma in Arabia magicamente ci "permetterebbe" di assistere a partite con Inter, Juventus o Milan. Mai schiavi del risultato, nemmeno con l'Atalanta prima in classifica! A Riyad non ci saremo".