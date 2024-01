Il difensore centrale ispano-brasiliano ha una lunga carriera e tanta esperienza, poiché oltre alla Liga, Gabriel ha giocato in Premier League, Champions League e in Europa League. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel suo paese natale, precisamente al Vitoria, club dove poi ha raggiunto la prima squadra. Nel 2013, il difensore brasiliano ha fatto il salto in Europa per firmare per il Villarreal, squadra dove ha trascorso un anno e mezzo prima di passare all'Arsenal. In Premier League, Paulista ha giocato due stagioni e mezza e poi è tornato in Spagna, al Valencia. Ha trascorso quasi la metà della sua carriera sportiva nella squadra valenciana, avendo vestito la maglia del Valencia per sei stagioni e mezzo. Nel suo palmares ha due Community Shield e una Copa del Rey", il comunicato ufficiale dell'Atletico.