L’Atletico batte il Valladolid e vince la Liga. Decisivo il gol di Suarez

Undicesimo titolo per l'Atletico Madrid, ottavo trofeo per il Cholo Simeone. In un pomeriggio ad alta tensione, i Colchoneros battono il Valladolid e si laureano campioni di Spagna. Inizia in salita la gara per l'Atletico che va sotto grazie al gol di Plano.