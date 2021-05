Marca – Lautaro, l’agente incontra Real e Atletico. “Affare non facile, l’Inter…”

In Spagna sono sempre più convinti che il profilo di Lautaro Martinez possa rientrare tra gli obiettivi di mercato di Real Madrid e Atletico

"La partenza di Lautaro dall'Inter non appare così semplice, ma le proposte non saranno scartate dall'argentino", scrive Marca che riporta alla memoria come un anno fa Lautaro fu vicino - anche per sua stessa ammissione - all'approdo al Barcellona dell'amico Messi, ma alla fine non fu trovato l'accordo e l'affare saltò. Il primo obiettivo del Real Madrid è Haaland ma il Dortmund non sembra intenzionato a privarsene quest'anno: visto che, per ora, non ci sono sviluppi, il Real sta valutando il profilo di Lautaro. Discorso diverso per l'Atletico che è in attesa di capire la volontà di Suarez, il quale ha una clausola di uscita dal contratto al termine della stagione: in caso di addio, l'obiettivo numero 1 diventa Lautaro.