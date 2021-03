Inter, lunedì potrebbero riprendere allenamenti. Sui Nazionali decide l’ATS

Sarà l'Agenzie di Tutela della Salute di Milano a pronunciarsi su eventuali partenze dei giocatori che risulteranno negativi al covid. Ma al momento sono tutti in isolamento fiduciario per 14 giorni

L'Inter , dopo i test di ieri, ha riscontrato la positività di un membro del gruppo squadra. Non è un calciatore. Ma oggi sono stati fatti altri test per verificare le condizioni dei giocatori nerazzurri, se ci sono altre positività in squadra.

Tutti i calciatori sono in isolamento fiduciario. Se sono negativi possono comunque spostarsi solo dalla loro abitazione alla Pinetina e la quarantena (fiduciaria) vale per 14 giorni a partire dall'ultimo tampone positivo. Per quanto riguarda i Nazionali vale quanto deciso dall'ATSfino a lunedì a meno che lunedì non arrivi un'altra comunicazione. Ma dipende dall'azienda sanitaria, ovviamente e non dall'Inter. I giocatori positivi potranno effettuare il tampone dopo 10 giorni dal test risultato positivo, potranno sostenere gli esami e in caso di negatività aggregarsi alla squadra.