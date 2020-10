Inter, cercasi attaccante: torna di moda un vecchio pallino. Poteva essere già nerazzurro: a gennaio…

In casa Inter è tempo di riflessioni. Il pari con lo Shakhtar Donetsk ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Conte, che non è riuscita a capitalizzare le numerose occasioni create.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, dalle parti di viale della Liberazione ci si interroga sul momento psicologico difficile che Lautaro Martinez sta attraversando. Lukaku non può bastare e il ‘Toro‘ e Sanchez non garantiscono numeri importanti in termini di gol. Inoltre Andrea Pinamonti non rappresenta il profilo esperto che Conte predilige per il ruolo di quarta punta.

A gennaio l’Inter potrebbe tornare sul mercato con un vecchio pallino che potrebbe fare al caso dei nerazzurri: stiamo parlando di Gervinho. L’attaccante ivoriano poteva essere già nerazzurro ma il tentativo in extremis lo scorso 5 ottobre non andò a buon fine. Ora i buoni rapporti tra Parma e Inter e il progetto di riorganizzazione del nuovo presidente Krause potrebbero rappresentare un’opportunità, con il club ducale che potrebbe accettare di liberarsi dell’ingaggio oneroso di Gervinho e dare il via libera per il passaggio al club nerazzurro dell’ex Roma.