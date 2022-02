CorSera – Inter, movimenti in attacco: Dybala il sogno, Scamacca pista più viva

Il punto su quelle che potrebbero essere le strategie di mercato riguardanti il reparto avanzato dei nerazzurri in estate

Il reparto dell'Inter finito sul banco degli imputati è l'attacco, rimasto a secco contro il Liverpool e ultimamente in difficoltà a livello realizzativo con tutti i suoi componenti, da Lautaro a Dzeko, passando per Sanchez. Il Corriere della Sera fa il punto su quelle che potrebbero essere le strategie di mercato in estate: "Dzeko 36 anni a marzo, Sanchez 33, Lautaro 24, Correa 27. Davanti serve un ricambio, soprattutto se Lautaro dovesse partire. Il sogno è Dybala, la pista più viva Scamacca".