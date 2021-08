Attacco Inter, dall’emergenza all’abbondanza: quante soluzioni per Inzaghi

Il tecnico nerazzurro, dopo la partenza di Lukaku e gli arrivi di Dzeko e Correa, ha a disposizione diverse armi

L'Inter si avvicina alla trasferta di Verona forte del successo all'esordio in campionato contro il Genoa e di un attacco ritrovato: se alla prima l'unico disponibile era Dzeko, questa sera ci sarà il ritorno dalla squalificadi Lautaro Martinez, oltre all'ultimo arrivato Correa. Tante soluzioni per Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport: "Dall'emergenza all’abbondanza. Dal solo Dzeko contro il Genoa, alla possibilità di scegliere tra lo stesso bosniaco, Lautaro e Correa contro il Verona. E in attesa, ovviamente, di Sanchez e, chissà, di Scamacca. Anche se Marotta ha negato altri innesti last-minute. Insomma, il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi sta prendendo la sua conformazione definitiva. Stasera, tutto lascia credere che toccherà a Dzeko e al "Toro". Ma Inzaghi prenderà una decisione solo all'ultimo momento, e la "variabile" Sensi non deve essere trascurata. Del resto, sono proprio il bosniaco e l'argentino i titolari designati nei piani di costruzione della rosa, seppure non abbiano mai giocato assieme. Occorre fare in fretta, quindi, e costruire un'intesa che dovrà fare le fortune dell'Inter, come è stato per la coppia Lautaro-Lukaku. Il "Tucu", invece, comincerà dalla panchina, dopo la rifinitura svolta ieri con i nuovi compagni e la conseguente convocazione. Potrà entrare a gara in corso, però. Sia al fianco dell'ex-romanista sia al fianco del "Toro". Ha le caratteristiche per cambiare le partite, con la sua qualità e la capacità di saltare l'uomo. Mancava nell'organico nerazzurro un elemento del genere, tenuto conto che Sanchez continua ad essere alle prese con i guai fisici".