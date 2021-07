Inter, pista calda in attacco: “La presenza di Marotta può far trovare la formula”

Continua la ricerca dell'Inter per il vice Lukaku: c'è un nome che può arrivare, anche grazie alla presenza di Marotta

Il ruolo del vice Lukaku è stato un tallone d'Achille in casa Inter nelle ultime due stagioni: il club nerazzurro non è infatti riuscito a trovare un centravanti in grado di sostituire degnamente il belga nelle gare in cui questo era infortunato oppure affaticato. Marotta e Ausilio stanno valutando ancora il ritorno di Keita Balde, ma, come riporta il Corriere dello Sport, c'è un altro nome caldo con le caratteristiche che l'Inter cerca: "Keita se la giocherà con Scamacca che per il Sassuolo è importante, ma in questo caso i rapporti Marotta-Carnevali potrebbero partorire la formula giusta, magari inserendo un giovane".