Si avvicina l'appuntamento con il derby di Milano: l'Inter, reduce da 6 vittorie negli ultimi 6 incroci, vuole proseguire questa striscia positiva, mentre il Milan cerca di uscire da un periodo non facile. Tra i nerazzurri c'è grande attesa per Lautaro Martinez , ancora a secco in questa stagione.

Il Giornale ricordi i numeri recenti non eccezionali del capitano interista: "Stasera il Toro torna titolare, a Inzaghi però serve che torni anche a fare gol. La differenza fra i 14 gol segnati dall'Inter nelle prime 5 partite del 2023 (4 in campionato e 1 in Champions) e i 9 sommati quest'anno nell'analogo periodo, sono sostanzialmente le 6 reti (5 in campionato e 1 in Europa) che Lautaro contava un anno fa. Perché i numeri vanno interpretati, i gol si devono pesare e non solo contare, ma resta un dato che dal 28 febbraio in poi (gol all'Atalanta), Lautaro abbia segnato 1 sola volta (al Frosinone, il 10 maggio) in 13 partite giocate con la maglia dell'Inter.