UFFICIALE / Attys firma un triennale con l’Inter: “Si realizza il mio sogno”

La squadra che lo ha lanciato si è complimentato con lui su Facebook per il suo primo contratto da professionista. Dalla squadra francese il giovane Christopher Attys era arrivato nel 2018 per giocare nella Primavera. Ora, il calciatore classe 2001, ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Inter, un triennale.

Lo stesso giocatore ha annunciato la firma:

“È con grande orgoglio che annuncio la firma del mio primo contratto da professionista per 3 stagioni. Un sogno d’infanzia che diventa realtà per me oggi con un sacco di sforzi e molteplici sacrifici per arrivarci. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei cari e tutti i club che hanno contribuito alla mia formazione e ai miei progressi, in particolare ringraziando 2 grandi signori, importanti per me, mio fratello e il mio agente“.