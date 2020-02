Fiorentina-Inter Primavera, pagelle: Gnonto entra e cambia la partita, sorpresa Attys

L’Inter di Armando Madonna vince in rimonta contro la Fiorentina e torna a conquistare i tre punti. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Pozzer 5,5 Nuovamente titolare dopo una lunga assenza, dimostra di essere ancora un po’ arrugginito. Non dà sicurezza ai compagni, timido nelle uscite, si riscatta con una grande parata su Pierozzi.

Moretti 6,5 Altra prestazione solida, si fa vedereanche in avanti.

Ntube 6 Superata la sfuriata iniziale della Fiorentina ha poco lavoro da sbrigare.

Pirola 7 La Fiorentina parte fortissimo, se l’Inter non crolla parte del merito va a lui.

Persyn 7 Con il cambio di modulo può pensare solamente alla fase offensiva, e la sua prestazione cresce in maniera esponenziale. Fa sembrare semplice un gol tutt’altro che banale.

Gianelli 5,5 Soffre l’aggressività e la rapidità del centrocampo della Fiorentina, viene sacrificato sull’altare del cambio di modulo. (dal 30′ Gnonto 7 Il suo ingresso cambia la partita: schierato largo a sinistra, costringe sulla difensiva Ponsi e mette in apprensione la difesa della Fiorentina con le sue continue accelerate. Gli manca solo il gol.)

Squizzato 5,5 Fatica a dettare i tempi della manovra, preso in mezzo dal dinamismo dei centrocampisti viola. (dal 53′ Attys 7 La sorpresa della giornata: entra e dà fisicità al centrocampo dell’Inter, recupera palloni e mette ordine alla manovra.)

Schirò 5,5 Questa volta il capitano nerazzurro non brilla. Nel primo tempo prova a restare a galla con l’esperienza, ma mancano i suoi inserimenti e la sua consueta lettura del gioco. Nella ripresa si limita a fare da spalla ad Attys.

Vezzoni 6,5 Soffre l’inizio arrembante della Fiorentina, ma non si scompone e cresce con il passare dei minuti in una posizione non sua.

Mulattieri 6,5 Nona rete in campionato, decima stagionale: ha ormai pienamente assimilato i movimenti da attaccante puro dopo una lunga ricerca del ruolo ideale. Lotta, crea spazi, svaria su tutto il fronte offensivo: mezzo voto in meno per il gol sbagliato a tu per tu con Brancolini.

Fonseca 5 Giornata no, non si vede mai. (dall’86’ Casadei sv)

Madonna 7 La scelta di cambiare modulo e interpreti dopo solo mezz’ora poteva sembrare un azzardo, si rivelerà invece la mossa vincente: costringe la Fiorentina sulla difensiva, vittoria tanto importante quanto meritata.