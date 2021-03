Samp, Audero: “Ultimi a battere l’Inter: è la più forte. Il rigore di Sanchez…”

Le dichiarazioni del numero uno della Sampdoria sulla sfida contro l'Inter di Antonio Conte e la vittoria della squadra di Ranieri

"Ho tanti bellissimi ricordi, ma rimanendo sulla più stretta attualità, non posso non dire Sampdoria-Inter. Abbiamo giocato una grande partita, contro la squadra più forte del campionato. Siamo stati gli ultimi a batterli prima di questa striscia di vittorie e questo dà ancora più valore a quello che abbiamo fatto. In quella partita ho parato anche un calcio di rigore a Sanchez, sullo 0-0. Se avessero segnato, forse sarebbe andata diversamente, ma per fortuna sono riuscito a respingere il pallone. Un motivo in più per eleggerla come la mia prestazione preferita della stagione".