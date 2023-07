Inter, Audero può sfumare: accelerata di un club di Serie A, si può chiudere

Emil Audero è pronto a lascia la Sampdoria. Il portiere blucerchiato, nel mirino dell’Inter come confermato dal suo agente, potrebbe vestire la maglia della Lazio.

Come riferisce Calciomercato.com, il club biancoceleste potrebbe accelerare nelle prossime ore e chiudere per il portiere della Samp: si può chiudere per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.