Lega Calcio, assemblea il 19 ottobre: nell’ordine del giorno “audizione Dazn”

I club di Serie A si riuniranno per discutere di varie questioni tra cui quelle legate al canale streaming detentore dei diritti tv

Ancora Dazntra i punti agli ordini del giorno della prossima Assemblea della Lega Calcio Serie A. È stata convocata per martedì 19 ottobre alle 11 in video conferenza: i club discuteranno di diverse questioni. Nel comunicato ufficiale si legge anche di 'un'audizione Dazn'. Il canale streaming ha avuto problemi nella trasmissione delle partite in questo inizio di campionato. Di recente l'Assemblea ha avuto anche modo di discutere della questione auditel sollevata anche dall'Agcom nel mese di settembre.