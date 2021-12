Aumento contagi, l’Inter corre ai ripari: più giri di tamponi e i primi giorni…

L'aumento dei contagi mette in apprensione il club nerazzurro. Al ritorno dei giocatori tamponi e allenamenti individuali

"Il timore, evidentemente, è soprattutto per chi ha scelto di andare all’estero. C’è chi se n’è andato a Dubai, come gli amici De Vrj e Cahanoglu, e chi è tornato a casa come i cileni Vidal e Sanchez, o gli argentini Lautaro e Correa, con quest’ultimo che sta lavorando per mettersi subito a disposizione di Inzaghi, che, invece, assieme alla sua famiglia ha scelto Courmayeur. Ad ogni modo, per ridurre al minimo i rischi, al rientro, tutto il gruppo-squadra verrà sottoposto a più giri di tamponi e per i primi giorni gli allenamenti saranno svolti, di fatto, in forma individuale".