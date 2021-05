Auriemma: “Cuadrado? Merita 10 giornate di squalifica. Lui e Chiellini…”

Intervenuto a Tiki Taka, Raffaele Auriemma ha commentato così gli errori di Calvarese in Juventus-Inter

"Non c'è più un protocollo sul VAR, Rizzoli ha cambiato 3 volte la regola del fallo di mano. Ora gli arbitri fanno di testa propria. Al VAR arbitra un arbitro? Certo, è normale. Il problema è aver designato Calvarese, ha fatto incazzare anche tutti gli arbitri che sono contro Rizzoli. Calvarese non arbitrerà più, se si ferma Calvarese poi il Giudice Sportivo credo debba fermare Cuadrado per una decina di giornate, se inganni l'arbitro... Dico solo questo: il pallone è rotondo finché non c'è Cuadrado, lui e Chiellini avrebbero fatto meno partite se non avessero giocato in una big. Faceva lo stesso alla Fiorentina, Cuadrado lo fa apposta"