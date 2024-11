Raffaele Auriemma, nel suo focus per TuttoSport di oggi, ha presentato l'insidia di Inter-Napoli per la squadra di Antonio Conte, partendo dalle parole in conferenza stampa ieri. Queste le sue considerazioni: "Provateci. L’obiettivo è alla vostra portata: battere il Napoli per riprendersi il primo posto in Serie A. L’Inter ci crede, arriva a questa sfida con la frenesia di chi non perde dal 22 settembre, eppure la squadra azzurra non ha nessuna intenzione di vestire i panni della vittima sacrificale.