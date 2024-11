Un punto di differenza e il primato in palio. Inter-Napoli non può non essere una sfida scudetto anche se arriva alla dodicesima giornata di campionato. Così a SportMediaset parlano della sfida di domenica: "Una vittoria sposterebbe equilibri mentali. Conte potrebbe scappare via mentre Inzaghi metterebbe a segno un sorpasso pesante da digerire per un Napoli che pochi giorni fa era a +4 dai nerazzurri", spiega il TG di Italia 1.