"Simone Inzaghi e Antonio Conte sono così, colleghi sulla via dello scudetto, ognuno in cerca della propria ricetta per la felicità. Li vedi distanti, caratteri diversamente infiammabili, ma in fondo bruciano della stessa passione. C’è un filo invisibile che li avvicina nel loro rincorrersi: domani a San Siro l’interista dà l’assalto al napoletano che è davanti di un’incollatura e che per molto tempo è stato fantasma ingombrante alla Pinetina. Il tecnico campione in carica e quello pronto a disarcionarlo, il nerazzurro appena salito su una stella contro l’ex che ha sbattuto la porta un attimo dopo il trionfo: sono gli unici con questo titolo in curriculum tra le strade della A, da lunedì il campionato non sarà più lo stesso", scrive La Gazzetta dello Sport.