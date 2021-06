Auriemma: “Spalletti al Napoli vuole un interista. A De Laurentiis ha detto…”

Il focus del giornalista vicino al club azzurro a proposito del nuovo corso inaugurato dall'ex Inter

Queste le sue parole nell'editoriale per Star Casinò: "Se nel Napoli l’obiettivo primario di ogni stagione è sempre l’approdo ai gironi di Champions League, allora il tecnico Luciano Spalletti è l’uomo giusto per provare l’assalto nella prossima stagione di serie A. Da quando il club azzurro ha cominciato a frequentare la massima competizione continentale (era il 2011), non era mai successo di fallire la qualificazione per due stagioni di seguito e il coach di Certaldo ha un curriculum che testimonia la sua particolare predisposizione: nelle ultime 13 stagioni ha centrato 11 volte l’obiettivo ed una di queste si è dimesso prima di completare il campionato. Spalletti non si è nascosto e ha già detto a De Laurentiis che, se gli lascia la squadra così come è, a lui va benissimo per l’obiettivo Champions".