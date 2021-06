Sky – Inzaghi avrà un punto fermo in comune con Conte. All’Inter ha chiesto 4 esterni

L'allenatore ha mosso i primi passi sul pianeta nerazzurro con il quale dovrà confrontarsi dopo la lunga esperienza alla Lazio

Il punto fermo in comune. Forse inaspettatamente Marcelo Brozovic è diventato un nodo centrale nell'Inter. Con Spalletti prima (dopo i fischi dei tifosi e la pace nel giorno di San Valentino), con Conte poi che lo ha messo in mezzo accanto a Barella e gli ha dato le chiave del centrocampo della squadra che ha vinto lo scudetto.

Il croato, spiegano a Skysport, sarà centrale nel progetto di Inzaghi. L'allenatore ha già parlato di mercato con i vertici del club interista nella sua prima giornata milanese. Iniziata con una visita ad Appiano Gentile, è terminata con la cena all'hotel Sheraton. Il nuovo tecnico è consapevole che il club dovrà cedere un big almeno perché sa che c'è da rientrare di una cifra importante per riequilibrare i conti. Chiede di sicuro quattro esterni per il suo 3-5-2 e si dovrà valutare bene ogni incastro con Darmian che sarà riconfermato a destra. Hakimi è in uscita come Young e Kolarov. Perisic si vedrà. Emerson Palmieri ed Emerson Royal sono i giocatori presi in considerazione. Si cercheranno sul mercato esterni capaci di adattarsi a destra e a sinistra.