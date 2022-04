Inter, Baccin e Ausilio ad Appiano. C’è una convinzione comune in società

L'Inter si prepara per la sfida di questa sera contro il Verona, ieri ad Appiano Gentile presente anche la dirigenza

In vista della sfida di questa sera contro il Verona, l'Inter potrà contare sulla carica di San Siro. A spingere la squadra di Inzaghi c'è anche la società che ha fiducia nel tecnico e che si fa sempre sentire presente, soprattutto in questo momento importante.

Come riporta Tuttosport "Ieri ad Appiano per l’allenamento si sono presentati Piero Ausilio e Dario Baccin : è convinzione comune in società che il mese di aprile possa essere decisivo anche perché il calendario tornerà a intasarsi dopo Pasqua con il derby di Coppa Italia e il recupero con il Bologna. Arrivare a maggio - quando il calendario spiana - in buona posizione, può essere il viatico per rendere realtà il sogno di conquistare la seconda stella".