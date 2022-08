Ausilio al lavoro per piazzare Salcedo e Agoumé. Mercoledì fissato un incontro con…

Dirigenza nerazzurra al lavoro per piazzare i due esuberi

Uno dei motivi che hanno spinto Steven Zhang a bloccare l'operazione Acerbi, è il fatto di avere in rosa ancora degli esuberi da piazzare. "Nel frattempo Ausilio e Baccin dovranno piazzare pure Salcedo (che guarda all’estero) e Agoumé , intenzionato a tornare in Ligue 1: mercoledì è fissato un incontro con gli agenti (Lorient e Troyes i club più caldi) per risolvere la questione. Ma Inzaghi aspetta ancora un difensore e stasera, se le acque saranno ancora ferme, lo ribadirà pure al termine della partita", si legge su Tuttosport.