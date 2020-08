Inter, Conte “contrario a rimanere con Marotta e Ausilio. Il ds ha il posto garantito a…”

La Roma targata Friedkin è al lavoro per costruire la società al completo. Uno dei ruoli attualmente scoperti, visto l’addio di Petrachi, è quello del direttore sportivo. E, come si legge su Il Messaggero, uno degli obiettivi giallorossi è Piero Ausilio: “A Fienga piace anche Piero Ausilio che ha rinnovato con l’Inter fino al 30 giugno 2022. La famiglia Zhang, anche se legata al ds, ancora non sa se resterà Conte, contrario a rimanere a Milano con Marotta e Ausilio. Che se si dovesse liberare, avrebbe garantito il posto a Trigoria“, si legge.