Ausilio racconta Inzaghi: “Geniale e pigro, fa star bene tutti. Ma neanche con le cannonate…”

Che persona è Simone Inzaghi? Ha risposto così il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio nell’intervista a Radio TV Serie A con RDS: “Semplicità, umile, geniale e pigro. E' uno dei più simpatici conosciuti nel mondo del calcio, ma ha una sua routine, esigenze che non sposti neanche con le cannonate. E' geniale, ha talento ed è ancora giovane. Ha buon gusto per il calcio giocato di qualità e fa star bene tutti. Ha creato un bel gruppo e si vede, i risultati non sono solo frutto della prestazione, ma anche di star bene insieme e di voler condividere tempo e spazi".